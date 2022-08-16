Пресс-служба МИД Китая утверждает, что большинство населения Земли не вводило антироссийских санкций.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь утверждает, что санкции против России ввело лишь 15 процентов от населения мира, в то время как 85 процентов землян проигнорировали призывы Запада поддержать антироссийские санкции.

Таким образом Чжао Лицзянь отметил, что экономические и политические ограничительные рестрикции в отношении России поддерживает лишь привилегированное меньшинство западных государств.

При этом Чжао Лицзянь ранее неоднократно заявлял о том, что доминация стран коллективного Запада во главе с США находится на стадии агонии.