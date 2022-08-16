Россия предупреждает о проблемах с газом, поскольку цены достигли новых рекордов
Стоимость на газ во вторник достигли нового рекорда в 234,50 евро за мегаватт-час, а Европа готовится к возможному отключению российского газа.
Страны стремятся заполнить подземные хранилища газа до наступления зимы.
“Газпром”, российская монополия на экспорт газа, предупредил во вторник, что, "по самым скромным оценкам", к зиме цены могут подскочить еще на 60 процентов по сравнению с текущим уровнем.
Европейская комиссия хочет, чтобы блок как можно быстрее прекратил зависимость от российского газа после вторжения Москвы в Украину шесть месяцев назад.
Согласно данным, опубликованным в понедельник, Россия уже опускается в рядах поставщиков газа в ЕС, уступая свое место № 1 на немецком рынке Норвегии.
Исторически Норвегия поставляла около пятой части импорта природного газа в Германию, но в этом году этот показатель приблизился к 30 процентам, сообщает газета Zeit.
В прошлом месяце Норвегия экспортировала 10,2 миллиарда кубометров газа по всему миру, что лишь примерно на 6 процентов больше, чем в июле прошлого года.
Опубликовано: Силивончик Алина
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