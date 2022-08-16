Россия предостерегает Великобританию от планируемого пролета самолета-шпиона

Россия предупредила Великобританию 16 августа о запланированном полете самолета-разведчика над своей территорией, заявив, что необходимо предотвратить вторжение противника.

Министерство сообщило во вторник, что Великобритания направила уведомление, информирующее о запланированном полете самолета-разведчика RC-135 по маршруту, который частично проходит над российской территорией.

”Мы расцениваем это действие как преднамеренную провокацию“, - заявили в министерстве, добавив, что российским военно-воздушным силам была "поставлена задача предотвратить нарушение российской границы”.

В понедельник министерство сообщило, что российский истребитель был поднят на перехват британского разведывательного самолета RC-135, который пересек российскую границу в районе мыса Святой Нос между Баренцевым и Белым морями. По данным министерства, истребитель МиГ-31 вытеснил нарушителя.