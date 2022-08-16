Израиль отклонил призыв освободить палестинского участника голодовки

Израильский военный суд отклонил апелляцию на освобождение палестинского заключенного, состояние здоровья которого ухудшается, поскольку он продолжает 165-дневную голодовку.

Халил Аваудех - один из нескольких палестинских заключенных, которые на протяжении многих лет объявляли длительные голодовки в знак протеста против так называемого административного задержания.

Израиль утверждает, что 40-летний отец четверых детей является боевиком, это утверждение Авадех отрицает через своего адвоката.

Группировка боевиков "Исламский джихад" потребовала его освобождения в рамках соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта, положившего конец трехдневным ожесточенным боям в секторе Газа в начале этого месяца, но не назвала его членом.

Ахлам Хаддад, адвокат Аваудеха, подтвердил, что военный суд отклонил его апелляцию об освобождении.

По словам его семьи, он ничего не ел во время забастовки, за исключением 10-дневного периода, в течение которого он получал витаминные инъекции.