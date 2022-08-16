На Украине изменили школьную программу по истории, введя в неё понятия «рашизм» и «русский мир»

В Министерстве образования Украины рассказали об изменениях в учебной программе по истории для учащихся 6-11 классов.

Во вторник, 16 августа 2022 года, Министерство образования и науки Украины в официальном пресс-релизе анонсировало новшества, которые ждут украинских школьников в этом учебном году.

Согласно заявлению украинского образовательного ведомства, в учебную программу по предметам «История Украины», «Всемирная история» и интегрированному курсу «История: Украина и мир» был внесён ряд существенных изменений, включающих в себя появление новых терминов: «рашизм», «русский мир» и других, которые направленны на развитие русофобии у подрастающего поколения украинцев.

Помимо этого, в Минобороны Украины рассказали, что в обновлённых учебниках по истории будет сделан упор на военно-патриотическую составляющую изучаемого обучающимися материала на курсе «История: Украина и мир» в десятом классе.