На Украине изменили школьную программу по истории, введя в неё понятия «рашизм» и «русский мир»
В Министерстве образования Украины рассказали об изменениях в учебной программе по истории для учащихся 6-11 классов.
Во вторник, 16 августа 2022 года, Министерство образования и науки Украины в официальном пресс-релизе анонсировало новшества, которые ждут украинских школьников в этом учебном году.
Согласно заявлению украинского образовательного ведомства, в учебную программу по предметам «История Украины», «Всемирная история» и интегрированному курсу «История: Украина и мир» был внесён ряд существенных изменений, включающих в себя появление новых терминов: «рашизм», «русский мир» и других, которые направленны на развитие русофобии у подрастающего поколения украинцев.
Помимо этого, в Минобороны Украины рассказали, что в обновлённых учебниках по истории будет сделан упор на военно-патриотическую составляющую изучаемого обучающимися материала на курсе «История: Украина и мир» в десятом классе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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