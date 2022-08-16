NI: Украина атаковала российские линии снабжения в Крыму
Украина намекнула, что именно она стоит за серией таинственных и разрушительных ударов в оккупированном Крыму.
В результате которых был разрушен ключевой железнодорожный узел, используемый для снабжения российских войск, и военная авиабаза.
Дым поднимался в небо недалеко от Джанкоя, важного железнодорожного узла на севере полуострова, используемого российскими военными для транспортировки войск и техники в оккупированный Мелитополь, который Москва захватила в начале своего полномасштабного вторжения.
По данным российских СМИ, еще один взрыв прогремел на военном аэродроме в селе Гвардейское, недалеко от региональной столицы Крыма Симферополя. Местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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