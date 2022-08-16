Некоторые улицы в Грозном названы в честь мировых лидеров, в том числе Владимира Путина
Раньше центральный проспект в Грозном носил имя Победы. Но с 2008 года он называется проспектом Владимира Путина.
Российский президент побывал здесь лично 14 лет назад. И хотя он не выразил одобрения по поводу такого названия проспекта, но и возражать против этого не стал.
Но в Грозном есть улицы, названные и в честь других знаменитых лидеров. Например, с проспектом Путина пересекается проспект Нурсултана Назарбаева.
Он получил свое название в 2010 году и символизирует тесное сотрудничество Чечни с Казахстаном, жители которого помогли чеченцам во времена сталинской депортации.
В 2011 году в Грозном появилась улица имени короля Иордании Абдаллы II Бен Аль-Хусейна. С 2000 года эта страна взаимодействует с Чечней во многих сферах.
А один из самых красивых парков города назван в честь короля Хусейна Бен Талала, отца Абдаллы II, который умер в 1999 году.
Второй по значимости улице Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова. В его честь названа также центральная площадь города.
Опубликовано: Светлана Репина
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Некоторые улицы в Грозном названы в честь мировых лидеров, в том числе Владимира Путина
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