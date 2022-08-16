Рамзан Кадыров держит несколько собак, и у каждой – непростая судьба
Рамзан Кадыров известен своей любовью к животным, включая собак. У него несколько псов, которые живут в специальных вольерах по мусульманской традиции.
Один из них – кавказская овчарка по кличке Тарзан. Эта собака появилась у Кадырова давно, когда была еще щенком.
Несколько лет назад Тарзан пропал, и хозяин объявил его поиск. Пса нашел молодой парень на границе с Ингушетией, за что и получил вознаграждение в виде Айфона. Говорили, что собаку туда завезли на машине неизвестные.
Еще одну овчарку зовут Жулик. Это всеобщий любимец в семье Кадырова.
А вот Марта – обычная дворняжка, которую глава Чеченской Республики взял из приюта. Она была в очень плохом состоянии, над ней издевались бывшие хозяева.
Кадыров лично ухаживал за собакой, и сумел поставить ее на ноги. Теперь она охраняет покой семьи.
Кличка амстаффа Борз переводится с чеченского как «волк». Его привезли с Азовстали, раньше ее звали Адольф или Адидас.
Этого пса тоже пришлось выхаживать, поскольку она провела немало времени в холодных и сырых подвалах, пока ее не спасли волонтеры.
В 2000-х годах в Чечне проходили собачьи бои на приз Рамзана Кадырова, но их запретили по указанию главы региона из-за недовольства защитников прав животных.
Опубликовано: Светлана Репина
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