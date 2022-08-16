У чеченской традиции окружать дом высоким забором есть исторические причины

Высокие заборы в чеченских городах и селах можно увидеть практически у любого дома. Иногда ограждение даже выше, чем само жилое сооружение.

В этом нет ничего удивительного, ведь на Кавказе практически постоянно шли войны. Чтобы защищаться было проще, сначала строили забор, а уж потом – дом.

Для каждого чеченца его дом – это настоящая крепость, а забор не имеет ни малейшего отношения к недоверию в отношении соседей.

У нохчий вообще не принято выставлять свою личную жизнь напоказ, а забор помогает скрыть ее. К тому же высокие ограждения соответствуют правилам шариата.

Высокий забор сейчас считается признаком солидности хозяина, достатка в его семье. А еще такие ограждения защищают от жаркого солнца.

Ворота принято делать красивыми, лучше всего – коваными, с национальной символикой. За ними тщательно ухаживают, регулярно моют.

Но в последнее время даже высокие чеченские заборы не могут сравниться с оградами вокруг особняков состоятельных людей, например, на Рублевке.