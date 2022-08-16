У чеченской традиции окружать дом высоким забором есть исторические причины
Высокие заборы в чеченских городах и селах можно увидеть практически у любого дома. Иногда ограждение даже выше, чем само жилое сооружение.
В этом нет ничего удивительного, ведь на Кавказе практически постоянно шли войны. Чтобы защищаться было проще, сначала строили забор, а уж потом – дом.
Для каждого чеченца его дом – это настоящая крепость, а забор не имеет ни малейшего отношения к недоверию в отношении соседей.
У нохчий вообще не принято выставлять свою личную жизнь напоказ, а забор помогает скрыть ее. К тому же высокие ограждения соответствуют правилам шариата.
Высокий забор сейчас считается признаком солидности хозяина, достатка в его семье. А еще такие ограждения защищают от жаркого солнца.
Ворота принято делать красивыми, лучше всего – коваными, с национальной символикой. За ними тщательно ухаживают, регулярно моют.
Но в последнее время даже высокие чеченские заборы не могут сравниться с оградами вокруг особняков состоятельных людей, например, на Рублевке.
Опубликовано: Светлана Репина
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