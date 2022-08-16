Лукашенко назначил Пархомчика новым вице-премьером Беларуси

Александр Лукашенко произвёл кадровую перестановку, назначив нового вице-премьера и главу Управления делами Президента.

Во вторник, 16 августа 2022 года, пресс-служба Президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко назначил на пост вице-премьера страны Петр Пархомчик, который до этого момента возглавлял Министерство промышленности Беларуси.

Помимо этого Лукашенко освободил от должности руководителя Управление делами Президента Валерия Иванова, который подал соответствующий запрос главе государства для смены места работы, и назначил на его место заместителя Премьер-министра Беларуси Юрия Назарова.