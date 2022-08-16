Слово «дон» в речи Кадырова имеет простое объяснение

Короткое слово «дон» уже стало фирменным знаком Рамзана Кадырова. Но не все знают, почему глава Чечни так часто произносит его.

Слово «дон» звучит в речи чеченского лидера и на родном, и на русском языке. Ни одна пародия на него не обходится без этого словечка.

Однажды российские журналисты подсчитали, что за минуту свое речи Кадыров сказал «дон» двадцать раз.

Многим людям за пределами Чечни долгое время не была понятна природа этого слова, его значение. Сам Кадыров не давал пояснений.

Были версии, что слово как-то связано с рекой Дон либо с итальянскими мафиозными донами. Иногда даже говорили, что это нецензурное чеченское слово.

Но на самом деле «дон» не имеет отношения ни к реке, ни к мафии в Италии, а ругательства в чеченском обществе вообще не приняты.

«Дон» - это «дуй хьунан» или «дец хьунан», так его слышит ухо, привычное к русской речи. Это дословно переводится с чеченского как «есть у тебя» или «нет у тебя».

Фактически это слово-паразит, аналог русского «короче». Сам Кадыров рассказал, что слово ничего не означает, он просто использует его для связи частей предложения, особенно когда говорит что-то важное.

Такие слова были и у других лидеров. Достаточно вспомнить «однозначно» Жириновского или «понимаешь» Ельцина.