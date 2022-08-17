Обезьянью оспу предлагают переименовать в «Трамп-22»

Всемирная организация здравоохранения подбирает новое название для обезьяньей оспы. Организация принимает предложения общественности.

Среди поступивших предложений – Poxy McPoxface, «Трамп-22», Mpox. Врач скорой помощи Гарвардской медицинской школы Джереми Фауст предложил назвать заболевание OPOXID-22.

Новое название потребовалось, поскольку термин «обезьянья оспа» вводит в заблуждение. Обезьяны не являются первоначальными животными-хозяевами данного вируса.

В июне группа ведущих ученых написала документ с изложением позиции, призывая к названию, которое было бы нейтральным и недискриминационным.

Официальный представитель ВОЗ Фадела Чайб заявила, что новое название не должно оскорблять регион или этническую группу.

Одной из наиболее популярных заявок на данный момент является Mpox, представленная Самуэлем Мириелло, директором организации мужского здоровья RÉZO.

Название «Трамп-22» относится к бывшему президенту США Дональду Трампу, который называл COVID-19 «китайским вирусом».

ВОЗ уполномочена присваивать новые названия существующим заболеваниям в соответствии с Международной классификацией болезней.

Организация заявила, что будет выбирать между предложениями в соответствии с их научной обоснованностью, приемлемостью, произносимостью и возможностью их использования на разных языках.