У Джилл Байден COVID-19, президенту США снова придется носить маску
Пресс-секретарь Джилл Байден Элизабет Александер сообщила, что тест первой леди на коронавирус оказался положительным.
Директор по связям с общественностью уточнила, что у Джилл Байден появились симптомы простуды.
Ее экспресс-тест на антиген был отрицательным, но ПЦР-тест оказался положительным. 71-летняя Джилл Байден дважды вакцинирована и дважды прошла усиленную иммунизацию.
Александер отметила, что первой леди назначено лечение «Паксловидом». Она будет находиться в изоляции в течение как минимум пяти дней.
В настоящее время первая леди находится в частной резиденции в Южной Каролине, где они отдыхали с президентом Байденом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Джо Байдена на антиген отрицательный.
Поскольку президент является близким контактом первой леди, ему предстоит в течение 10 дней носить маску, находясь в помещении вместе с другими людьми.
Частота тестирования Джо Байдена будет увеличена. Его изоляция после перенесенного коронавируса закончилась 7 августа.
Опубликовано: Светлана Репина
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