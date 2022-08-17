У Джилл Байден COVID-19, президенту США снова придется носить маску

Пресс-секретарь Джилл Байден Элизабет Александер сообщила, что тест первой леди на коронавирус оказался положительным.

Директор по связям с общественностью уточнила, что у Джилл Байден появились симптомы простуды.

Ее экспресс-тест на антиген был отрицательным, но ПЦР-тест оказался положительным. 71-летняя Джилл Байден дважды вакцинирована и дважды прошла усиленную иммунизацию.

Александер отметила, что первой леди назначено лечение «Паксловидом». Она будет находиться в изоляции в течение как минимум пяти дней.

В настоящее время первая леди находится в частной резиденции в Южной Каролине, где они отдыхали с президентом Байденом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Джо Байдена на антиген отрицательный.

Поскольку президент является близким контактом первой леди, ему предстоит в течение 10 дней носить маску, находясь в помещении вместе с другими людьми.

Частота тестирования Джо Байдена будет увеличена. Его изоляция после перенесенного коронавируса закончилась 7 августа.