Германия собирается отложить закрытие атомных электростанций из-за энергетического кризиса

Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что Германия намерена отложить закрытие последних трех атомных электростанций из-за обострения энергетического кризиса.

Правительственные чиновники еще не подтвердили этот шаг, обсуждение деталей продолжается. Но если такое решение будет принято, это станет поворотом от цели по отказу от ядерной энергии.

Решение должны согласовать кабинет канцлера Олафа Шольца и парламент страны. Германия обязалась отказаться от ядерной энергетики после аварии на Фукусиме в Японии в 2011 году.

В Германии осталось три электростанции, управляемые E.ON, EnBW и RWE, которые обеспечивают около 6% электроэнергии страны. Их планировалось закрыть до конца года.

Но резкое сокращение поставок газа из России вынуждает Германию продлить сроки. При этом спрос на газ вырос, поскольку рекордная волна тепла привела к увеличению потребления энергии для охлаждения.

Германия сейчас пытается накапливать запасы газа, чтобы обеспечить достаточные резервы на зиму.

По состоянию на прошлую пятницу хранилища газа были заполнены более чем на 75%, с опережением графика. К 1 ноября планируется достичь 95%, чтобы попытаться избежать газового кризиса этой зимой.

Некоторое облегчение может прийти с новым европейским газопроводом от Пиренейского полуострова до Франции.