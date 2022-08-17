В Китае признали, что экономика пострадала от блокировок из-за COVID и придумали план по ее восстановлению

Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что государство усилит макроэкономическую поддержку экономики.

Во время видеовстречи с высокопоставленными чиновниками из шести крупных провинций — Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Хэнань и Сычуань он сказал, что в июле экономка продолжила восстановление, но были «небольшие колебания».

На шесть перечисленных провинций приходится 40% китайской экономики. Ли Кэцян призвал местных чиновников взять на себя ведущую роль в содействии увеличению потребления и предложить дополнительную фискальную поддержку посредством выпуска государственных облигаций для инвестиций.

Он признал, что коронавирусные ограничения во втором квартале оказали большее давление на экономику, чем ожидалось.

Кэцян также попросил чиновников найти баланс между мерами контроля COVID и необходимостью подъема экономики.

Последние данные показали, что потребление и производство в Китае упали ниже ожиданий из-за карантина и сбоев в работе.

Экономисты предупреждают, что Китай сталкивается с риском еще более слабого роста, вызванного спадом на рынке жилья и сбоями, связанными с коронавирусом.