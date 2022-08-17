Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших ЗРК С-500

Ивана Трамп ушла с инаугурации Дональда Трампа, поскольку ей не понравилось ее место

По информации издания New York, бывшая жена Дональда Трампа Ивана покинула церемонию его инаугурации в 2017 году, поскольку была в шоке от отведенного ей места.

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