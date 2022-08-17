Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших ЗРК С-500

Минобороны России и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку новейшей системы ПВО ЗРК С-300.

В ходе торжественной церемонии, проходившей в рамках форума "Армия-2022", было объявлено, что Министерство обороны России и ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку новейших систем ПВО зенитных ракетных комплексов С-500.

"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — объявил ведущий мероприятия. 

С-500 "Прометей" - новое поколение ЗРК "земля-воздух". Радиус поражения около 600 км.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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