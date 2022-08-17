Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших ЗРК С-500
Минобороны России и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку новейшей системы ПВО ЗРК С-300.
В ходе торжественной церемонии, проходившей в рамках форума "Армия-2022", было объявлено, что Министерство обороны России и ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку новейших систем ПВО зенитных ракетных комплексов С-500.
"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — объявил ведущий мероприятия.
С-500 "Прометей" - новое поколение ЗРК "земля-воздух". Радиус поражения около 600 км.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Германия собирается отложить закрытие атомных электростанций из-за энергетического кризиса
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации
У Джилл Байден COVID-19, президенту США снова придется носить маску
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»