На знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки подали в суд из-за жевательной резинки

Легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки и его жене Джанет Джонс Гретцки предъявлен крупный судебный иск.

Бывший игрок «Лос-Анджелес Кингз» вместе с супругой рекламировал жевательную резинку для похудения под названием «Overeating Management Gum», также известную как «OMG».

Истец Стивен Спаркс утверждает, что пара солгала о продукте, из-за которого он потерял миллионы долларов. Он подает в суд на Гретцки и его жену за мошенничество и введение в заблуждение.

Спаркс говорит, что нанял жену Гретцки, Джанет, для продвижения жевательной резинки, которую, по его словам, он создал.

В его иске говорится, что Гретцки ложно утверждал, что похудел на 35 фунтов всего за два месяца с помощью жевательной резинки.

Спаркс также заявил, что Гретцки использовал заявление о потере веса, чтобы поднять акции компании. Впоследствии он признал, что солгал о результатах, что привело к потере стоимости компании.

Из-за предполагаемой лжи Гретцки о похудении Спаркс подает в суд на звезду хоккея на 10 млн долларов. В дополнение он просит экс-хоккеиста оплатить свои гонорары адвокатам в размере 500 тысяч долларов с добавлением. 10% годовых.

В июне 2014 года истец основал компанию BuChew для распространения и продажи «резинки OMG», натуральной жевательной резинки, используемой для контроля веса.

Спаркс заявляет, что Гретцки и Джанет вступили в сговор, чтобы сместить его с должности в BuChew, и проинструктировали новых менеджеров не использовать изображение или имя бывшего игрока НХЛ для продвижения продукта.