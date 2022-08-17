В украинской школьной программе введены понятия «рашизм» и «русский мир»
В Министерстве образования Украины пересмотрели курсы истории, литературы и основам безопасности человека.
В Министерстве образования и науки Украины объявили о пересмотре учебной программы в школах, высших и средних учебных заведениях.
"Изменения вносятся для того, чтобы заново пересмотреть события прошлого, объясняющие всё происходящее сейчас. Вместо термина "политика русификации", введены термины "русский мир" и "рашизм", — говорится в сообщении.
Пересмотрен и курс зарубежной литературы. Произведения русских и белорусских писателей, заменены на творчество западных авторов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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