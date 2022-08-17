В украинской школьной программе введены понятия «рашизм» и «русский мир»

В Министерстве образования Украины пересмотрели курсы истории, литературы и основам безопасности человека.

В Министерстве образования и науки Украины объявили о пересмотре учебной  программы в школах, высших и средних учебных заведениях.

"Изменения вносятся для того, чтобы заново пересмотреть события прошлого, объясняющие всё происходящее сейчас. Вместо термина "политика русификации", введены термины "русский мир" и "рашизм", — говорится в сообщении.
 

Пересмотрен и курс зарубежной литературы. Произведения русских и белорусских писателей, заменены на творчество западных авторов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 