В украинской школьной программе введены понятия «рашизм» и «русский мир»

Трампу может грозить до 33 лет тюрьмы, если его признают виновным в нарушении федеральных законов

Бывший президент Дональд Трамп может получить до 33 лет тюрьмы, если ему будет предъявлено обвинение и он будет признан виновным в нарушении трех федеральных законов после обыска ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго.

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