Россия предостерегает Великобританию от запланированного облета самолета-разведчика
16 августа Министерство обороны России предупредило Великобританию о запланированном полете самолета-разведчика над территорией России.
В ведомстве подчеркнули, что российским военно-воздушным силам дан приказ предотвратить вторжение.
В Министерстве сообщили, что Великобритания направила уведомление о планируемом полете разведывательного самолета RC-135 по маршруту, частично проходящему над территорией России.
Российская сторона назвала это провокацией и возложила на Великобританию все возможные последствия. При этом в Минобороны не уточнили, куда и когда должен был лететь британский самолет.
Министерство также сообщило, что российский истребитель был поднят в воздух для перехвата британского разведывательного самолета RC-135, который пересек российскую границу в районе мыса Святой Нос между Баренцевым и Белым морями.
Британские военные обвинили российский истребитель в выполнении небезопасного близкого прохода над самолетом Королевских ВВС, который, по утверждению Москвы, нарушил ее воздушное пространство в результате преднамеренной провокации.
Министерство обороны Великобритании опровергло обвинения России в том, что самолет-разведчик Королевских ВВС RC-135W нарушил ее границы над Баренцевым морем.
Представитель британского ведомства заявил, что российский самолет МиГ-31 совершил небезопасный сближение с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, когда он выполнял обычную операцию в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями.
Опубликовано: Светлана Репина
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