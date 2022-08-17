Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные эффекты употребления белого риса

Рис – один из самых употребляемых в пищу злаков во всем мире. Из него готовят множество блюд. На рис приходится пятая часть калорий, потребляемых жителями планеты.

Белый рис – это рафинированный продукт, который был перемолот для удаления шелухи и отрубей. Считается, что он менее полезен, чем коричневый рис, является источником «пустых» калорий. Но полностью отказываться от этого продукта не стоит.

Диетолог Кайла Гарритано говорит, что белый рис является источником углеводов, т.е. энергии для организма. Многие его сорта обогащены витаминами группы В.

Все они участвуют в процесс выработки энергии на клеточном уровне, поэтому ежедневное поступление таких витаминов имеет большое значение.

В рисе может содержаться мышьяк, причем в коричневом его больше, чем в белом. Самые безопасные варианты – это булгур и амарант.

Рис способствует укреплению костей. Для этого необходим не только кальций, но и марганец, который содержится в данном продукте.

Ученые полагают, что между употреблением белого риса и развитием метаболического синдрома существует связь.

Речь идет о группе состояний, которые повышают вероятность сердечных заболеваний, диабета, инсульта, способствуют накоплению жира вокруг талии.

По данным одного из исследований, у людей, которые употребляли белый рис, на 30% чаще выявлялся метаболический синдром.