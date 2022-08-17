Тайвань обвинил Китай в недостоверности опубликованных фото с островов
Тайвань обвинил Китай в преувеличении после того, как китайские военные опубликовали кадры со стратегически расположенными островами Пэнху, где находится крупная тайваньская авиабаза.
Восточное командование Народно-освободительной армии Китая опубликовало в понедельник видеозапись островов Пэнху, снятую, по всей видимости, самолетом китайских ВВС.
Заместитель начальника штаба ВВС Тайваня по операциям Тун Пей-лун заявил репортерам в Тайбэе, что это китайская информационная война, но не прокомментировал, кто снял видео.
Пей-лун сказал, что Китай использовал преувеличенные приемы когнитивной войны, чтобы показать, насколько он близок к Пэнху,но это не соответствует действительности.
Министерство обороны Тайваня показало на карте, что ближайшими китайскими самолетами к Пэнху в тот день были четыре истребителя J-16.
Истребители пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный барьер между двумя сторонами. Но они остались ближе к побережью Китая, чем Пэнху.
Тунг сказал, что Тайвань в режиме реального времени фиксирует то, что происходит в небе, и что китайские самолеты действуют к северу и юго-западу от Тайваня и через срединную линию.
Вооруженные силы Тайваня хорошо оснащены, но уступают китайским. Президент острова Цай Инвэнь курирует программу модернизации и сделала увеличение расходов на оборону своим приоритетом.
Опубликовано: Светлана Репина
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