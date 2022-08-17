Турецкий экспорт в Россию достиг восьмилетнего максимума
Торговля между Турцией и Россией резко возросла. По данным официального Турецкого статистического института, в первой половине 2022 года объем турецкого экспорта в Россию достиг 2,91 млрд долларов.
Этот показатель является максимальным за восемь лет. Анкара не вводила санкции в отношении РФ и не закрывала свое воздушное пространство.
Связи между двумя странами, похоже, углубляются, поскольку пять турецких банков начали использовать российскую платежную систему «Мир».
Это вызвало опасения по поводу возможного ее использования для обхода санкций.
С мая по июль нынешнего года Турция и Россия ежемесячно обменивали между собой грузовыми судами 8 213 автомобилей. Средний показатель с января по апрель составлял 5 208 автомобилей в месяц.
Россия является одним из крупнейших торговых партнеров в Турции, а также поставщиком большого количества туристов на турецкие курорты.
Ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в курортном городе Сочи.
Поскольку Турция является членом НАТО, ее отношения с Россией беспокоят западных чиновников, некоторые из которых подумывают о карательных мерах для страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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