Китай ввел санкции в отношении тайваньских деятелей, включая запрет на выдачу виз

Китай ввел запрет на выдачу виз и другие санкции в отношении тайваньских политических деятелей, чтобы усилить давление на самоуправляющийся остров и США.

Санкции были введены на следующий день после того, как Китай объявил о новых военных учениях в море и в небе вокруг Тайваня из-за того, что он назвал «сговором и провокацией между США и Тайванем».

Об этом было объявлено в тот же день, когда делегация Конгресса США встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, а также после аналогичного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В число целей последних санкций Китая входят фактический посол Тайваня в США Би-хим Сяо и законодатели Кер Цзянь-мин, Ку Ли-сюн, Цай Чи-чан, Чэнь Цзяу-хуа и Ван Тин-юй, а также активист Лин Фэй-фан.

Им будет запрещено путешествовать в материковый Китай, Гонконг и Макао, а также иметь какие-либо финансовые или личные связи с людьми и организациями на материке.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что санкции введены, чтобы наказать людей, поддерживающих независимость Тайваня.

Премьер Су Цзэн-чан, лидер законодательного собрания Ю Си-кун и министр иностранных дел Джозеф Ву уже были в санкционном списке Китая и столкнутся с дополнительными ограничениями, сообщает Синьхуа.

Китай не имеет законной власти над Тайванем, и неясно, какой эффект будут иметь санкции. Китай отказывается от любых контактов с правительством Тайваня вскоре после избрания Цай в 2016 году, который был переизбран подавляющим большинством голосов в 2020 году.