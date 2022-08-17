Агрономы рассказали, как сохранить урожай моркови зимой

Правильное хранение с соблюдением определенных условий позволяет избежать гниения моркови, сохранить ее вкусовые качества и витамины.

Для длительного хранения подходит морковь с поздними или средними сроками созревания. Урожай таких корнеплодов собирают в конце августа или начале сентября.

Морковь аккуратно вытягивают из грунта за ботву. При необходимости можно подкопать корнеплоды. Листья нужно обрезать до точки роста.

С овощей нужно стряхнуть землю и разложить их в темном помещении с хорошей вентиляцией. Когда морковь просохнет, ее нужно отсортировать.

Мелкие и крупные корнеплоды следует хранить раздельно. Мыть их перед закладкой на хранение не нужно.

Лучше всего хранить морковь в подвале. В нем нужно навести порядок, убрать остатки прошлого урожая, проветрить и продезинфицировать помещение.

Морковь можно сложить в эмалированное ведро и прикрыть сверху тканью. Если планируется хранить овощи в мешках, их нужно пересыпать опилками.

В квартире морковь можно хранить на балконе, утеплив одеялом, в кладовке обернутыми в газеты, в холодильнике в ящике для овощей.