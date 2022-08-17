Агрономы рассказали, как сохранить урожай моркови зимой
Правильное хранение с соблюдением определенных условий позволяет избежать гниения моркови, сохранить ее вкусовые качества и витамины.
Для длительного хранения подходит морковь с поздними или средними сроками созревания. Урожай таких корнеплодов собирают в конце августа или начале сентября.
Морковь аккуратно вытягивают из грунта за ботву. При необходимости можно подкопать корнеплоды. Листья нужно обрезать до точки роста.
С овощей нужно стряхнуть землю и разложить их в темном помещении с хорошей вентиляцией. Когда морковь просохнет, ее нужно отсортировать.
Мелкие и крупные корнеплоды следует хранить раздельно. Мыть их перед закладкой на хранение не нужно.
Лучше всего хранить морковь в подвале. В нем нужно навести порядок, убрать остатки прошлого урожая, проветрить и продезинфицировать помещение.
Морковь можно сложить в эмалированное ведро и прикрыть сверху тканью. Если планируется хранить овощи в мешках, их нужно пересыпать опилками.
В квартире морковь можно хранить на балконе, утеплив одеялом, в кладовке обернутыми в газеты, в холодильнике в ящике для овощей.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Тайвань обвинил Китай в недостоверности опубликованных фото с островов
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации
Трампу может грозить до 33 лет тюрьмы, если его признают виновным в нарушении федеральных законов
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»