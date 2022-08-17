Турецкая армия нанесла удары по сирийскому городу Алеппо
Трое сирийских военных погибло после ударов турецкой армии по городу Алеппо.
Пресс-служба Министерства обороны Сирии сообщила, что турецкие ВВС нанесли удары по сельской местности в пригороде Алеппо.
"Турецкие ВВС нанесли удары в сельской местности пригорода Алеппо. Трое военнослужащих погибло, шестеро получили ранения", — говорится в сообщении МО Сирии.
Ранее информационное агентство SANA сообщало об интенсивных полетах турецких самолётов-разведчиков над приграничными с Сирией районами.
Опубликовано: Максим Алексеев
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