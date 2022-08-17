Турецкая армия нанесла удары по сирийскому городу Алеппо

Трое сирийских военных погибло после ударов турецкой армии по городу Алеппо.

Пресс-служба Министерства обороны Сирии сообщила, что турецкие ВВС нанесли удары по сельской местности в пригороде Алеппо. 

"Турецкие ВВС нанесли удары в сельской местности пригорода Алеппо. Трое военнослужащих погибло, шестеро получили ранения", — говорится в сообщении МО Сирии.

Ранее информационное агентство SANA сообщало об интенсивных полетах турецких самолётов-разведчиков над приграничными с Сирией районами.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 