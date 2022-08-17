NYT: США призвали присвоить «кровавый» статус российским алмазам

В Госдепе США настаивают на присвоении российским алмазам статуса «кровавых» из-за ситуации на Украине.

В среду, 17 августа 2022 года, американская газета «Нью-Йорк таймс» заявила, что сотрудник Государственного департамента США Джордж Каджати направил письмо председателю процесса Кимберли, которым в этом году является Ботсвана, с призывом придать статус «кровавых» алмазам, которые были добыты в недрах России, объявив их используемыми для финансирования спецоперации.

Согласно ходатайству Каджати, Соединённые Штаты, Европейский союз и Канада считают такие меры необходимыми, а также настаивают на исключении РФ из Кимберлийского процесса, отмечая, что невзирая на запрет на экспорт российских алмазов, они всё равно попадают на внутренний рынок западных стран в виде прошедших огранку в Индии бриллиантов.