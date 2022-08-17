Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пригрозил уничтожить Крымский мост, назвав его военным объектом.

В среду, 17 августа 2022 года, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк дал интервью британской газете «Гардиан», где заявил о том, что Крымский мост является законной военной целью для ВСУ.

Подоляк заявил, что Россия, по мнению киевского режима, незаконно построила мост через Керченский пролив и активно использует его для целей ВС РФ, поэтому Украина решила, что обязана уничтожить Крымский мост, однако не уточнив каким именно способом.

Примечательно, что пару дней назад украинский депутат Алексей Головченко заявил о том, что всерьёз обсуждал возможность разрушения Крымского моста с главой Минобороны Британии Бенном Уоллесом на прошедшем саммите НАТО.