Китай заявил о начале военных учений в акватории Желтого моря
Китайская армия проведёт трёхдневные военные учения у побережья провинции Шаньдун в Жёлтом море.
В среду, 17 августа 2022 года, администрация Береговой охраны КНР в официальном пресс-релизе заявила о начале очередных военных учений китайской армии в акватории Жёлтого моря в ответ на ситуацию вокруг Тайваня.
Отмечается, что боевые учение Народно-освободительной армии Китая будут проходить с 17 по 19 августа в результате чего для гражданских судов временно ограничен доступ в акваторию Жёлтого моря близ берегов провинции Шуньдун на востоке Китайской Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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