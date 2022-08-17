Китай заявил о начале военных учений в акватории Желтого моря

Китайская армия проведёт трёхдневные военные учения у побережья провинции Шаньдун в Жёлтом море.

В среду, 17 августа 2022 года, администрация Береговой охраны КНР в официальном пресс-релизе заявила о начале очередных военных учений китайской армии в акватории Жёлтого моря в ответ на ситуацию вокруг Тайваня.

Отмечается, что боевые учение Народно-освободительной армии Китая будут проходить с 17 по 19 августа в результате чего для гражданских судов временно ограничен доступ в акваторию Жёлтого моря близ берегов провинции Шуньдун на востоке Китайской Народной Республики.