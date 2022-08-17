Чехия предрекла Германии «позорный» запуск «North Stream 2» этой зимой

Чешский эксперт Кованда убеждён, что ФРГ ждёт «позорный» запуск «North Stream 2» до конца этого года.

В среду, 17 августа 2022 года, сотрудник Trinity Bank Лукаш Кованда в колонке для газеты Lidovky поделился своим мнением касательно того, что будет вынуждена делать Германия в условиях высоких цен и дефицита на газ грядущей зимой.

Кованда полагает, что учитывая нынешнее плачевное положение ФРГ, вызванное желанием доказать мировой общественности отсутствие зависимости от российского природного газа, с началом отопительного сезона немецкое правительство будет вынуждено пойти на радикальные меры, чтобы восполнить недостающие запасы газа в стране, возможно посредством «позорного» введения в эксплуатацию магистрального газопровода «North Stream 2».