Павел Мамаев намерен вернуть себе алименты, ранее выплаченные дочери

Павел Мамаев не выплачивал деньги два последних года, потому сумма скопилась немалая - 4,5 миллиона рублей.

Недавно футболист закрыл долги по алиментам своей дочери Алисе, родившейся в браке с предыдущей женой - Аланой. Павел Мамаев не выплачивал деньги два последних года, потому сумма скопилась немалая - 4,5 миллиона рублей, сообщает СтарХит.

34-летняя Алана не успела порадоваться, что отец наконец вспомнил о дочери, как вскоре тот захотел вернуть деньги назад. Экс-жена Мамаева рассказала об этом в личном блоге.

Издание напоминает, что весной футболисту удалось снизить выплаты на содержание дочери до одной шестой от всех доходов. А через несколько месяцев у спортсмена родился второй ребенок - сын от Надежды Санько. Супруги сейчас занимаются ремонтом в элитной квартире, цена которой составляет десятки миллионов.

Алана недавно заявила, что часть недвижимости записана на ее имя. В период ее брака с Мамаевым они планировали переехать туда с детьми: ее сыном от союза с Липовым и общей дочерью.

Новую супругу не радует, что ее избраннику приходится переводить большие суммы бывшей семье. Она уверена, что соперница просто пользуется ребенком, чтобы вытрясти как можно больше денег для себя. Надежда нелестно высказалась и в адрес первого избранника Аланы, с которым женщина наладила отношения после развода.

«Ну, какие бедолаги, на Пашины средства живут, Пашины деньги хотят. Потому очень печальная история», — возмущена блондинка.