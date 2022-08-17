КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря
Северная Корея выпустила две управляемые крылатые ракеты в направлении Жёлтого моря в рамках испытаний.
В среду, 17 августа 2022 года, южнокорейское новостное агентство «Йонхап», ссылаясь на сотрудников Министерства национальной обороны Южной Кореи, заявило о том, что КНДР провела очередные испытания ракетного оружия.
Отмечается, что Корейская народная армия провела тестовый запуск двух крылатых ракет в направлении Жёлтого моря, которые были выпущены из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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