Китай о США: их попытка выглядеть невиновными в ситуации на Украине просто обман всего мира
Сегодня США ведут политику полной невиновности в случившихся конфликтах с Украиной и Китаем, но это самое настоящее надувательство - считает руководитель китайского издания Се Линьлинь.
США так хотят убедить мировое сообщество о своей невиновности, однако уже ни у кого нет веры Вашингтону. Продолжая расширять сети коммуникаций НАТО на другие страны, это провоцирует еще больший конфликт.
Похоже, что главная мечта Байдена просто стереть Россию с лица земли, и именно поэтому ему необходимо сделать советскую республику главной в конфликте.
“Кризис возникший на Украине – это не сразу возникший результат, это ступенчатый, регулярный процесс “подливания масла в огонь”. То, что делается американским правительством не входит ни в какие рамки. Несмотря на попытки США притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество”, – пишет Линьлинь.
Расширение НАТО - сейчас тема, которая все больше начинает волновать. Это говорит о желании США завоевать все больше территорий заочным образом.
Опубликовано: Силивончик Алина
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