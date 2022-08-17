Сегодня США ведут политику полной невиновности в случившихся конфликтах с Украиной и Китаем, но это самое настоящее надувательство - считает руководитель китайского издания Се Линьлинь.

США так хотят убедить мировое сообщество о своей невиновности, однако уже ни у кого нет веры Вашингтону. Продолжая расширять сети коммуникаций НАТО на другие страны, это провоцирует еще больший конфликт.

Похоже, что главная мечта Байдена просто стереть Россию с лица земли, и именно поэтому ему необходимо сделать советскую республику главной в конфликте.

“Кризис возникший на Украине – это не сразу возникший результат, это ступенчатый, регулярный процесс “подливания масла в огонь”. То, что делается американским правительством не входит ни в какие рамки. Несмотря на попытки США притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество”, – пишет Линьлинь.

Расширение НАТО - сейчас тема, которая все больше начинает волновать. Это говорит о желании США завоевать все больше территорий заочным образом.