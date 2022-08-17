Екатерина Андреева покинула Москву, отправившись наслаждаться дикой природой
Известная ведущая телевидения Екатерина Андреева отдыхает. Знаменитость уже отдохнула в Турции, но в столицу не вернулась, а отправилась в Краснодарский край, наслаждаться красотой русской природы.
Вечно молодая ведущая российского ТВ Екатерина Андреева похвасталась кадрами из отпуска в своих социальных сетях.
Звезда экрана улетела из столицы РФ в Турцию, но после не вернулась домой, а продолжила путешествовать. Журналистка направилась в небольшой город Красноярского края - Норильск.
Впечатлениями от поездки Андреева поделилась в сети: "Ожидание чуда! Плато Путорана. Таинственная северная земля. Озеро, в которое вода впадает из подводных источников, охлажденных вечной мерзлотой. Кругляш, запутавшийся в волосах и поменявший их цвет на свою палитру. Водопады, горные рудники с никелем, золотом, медью, платиной - богатства России, спуск на минус 850 метров под землю - такого я еще не видела".
Также 60-летняя телеведущая заметила, что такого интересного путешествия у неё не было никогда.
Екатерина опубликовала красивое фото в голубом купальнике, где она любуется видами Плато Путорана, загадочно вглядываясь вдаль.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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