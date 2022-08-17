Ушел из жизни немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, который снял знаменитую «Трою»

Его знают также по таким фильмам, как "Самолет президента", "Идеальный шторм" с Джорджем Клуни, "Эпидемия", "Посейдон" с Куртом Расселом.

Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен скончался в своем доме в Брентвуде в штате Калифорнияв США, сообщает Сплетник.ру.

Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы. Рядом с кинематографистом находилась его жена Мария Антуанетта, с которой Петерсон прожил полвека.

Вольфганг Петерсен снял легендарный фильм" Троя". Одной из его успешных работ также считается фильм "Лодка", снятый в 1981 году и рассказывающий о боевом походе немецкой субмарины в период Второй мировой войны.

Эта картина получила 6 номинаций на премию "Оскар". После успеха ленты кинематографист стал работать в Голливуде.

Его знают также по таким фильмам, как "Самолет президента", "Идеальный шторм" с Джорджем Клуни, "Эпидемия", "Посейдон" с Куртом Расселом.