Ушел из жизни немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, который снял знаменитую «Трою»
Его знают также по таким фильмам, как "Самолет президента", "Идеальный шторм" с Джорджем Клуни, "Эпидемия", "Посейдон" с Куртом Расселом.
Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен скончался в своем доме в Брентвуде в штате Калифорнияв США, сообщает Сплетник.ру.
Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы. Рядом с кинематографистом находилась его жена Мария Антуанетта, с которой Петерсон прожил полвека.
Вольфганг Петерсен снял легендарный фильм" Троя". Одной из его успешных работ также считается фильм "Лодка", снятый в 1981 году и рассказывающий о боевом походе немецкой субмарины в период Второй мировой войны.
Эта картина получила 6 номинаций на премию "Оскар". После успеха ленты кинематографист стал работать в Голливуде.
Его знают также по таким фильмам, как "Самолет президента", "Идеальный шторм" с Джорджем Клуни, "Эпидемия", "Посейдон" с Куртом Расселом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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