Власти Джанкоя сообщили, что разрывы боеприпасов на складе прекратились

Администрация Джанкойского района заявила, что на военном складе на севере Крыма все спокойно.

Руководитель администрации Джанкойского района Инна Федоренко 17 августа рассказала в интервью ТАСС о ситуации на местном складе с боеприпасами.

На вопрос, закончились ли разрывы боеприпасов, она ответила, что их уже нет, на складе спокойно.

Она сообщила, что уполномоченные органы еще не начинали оценку ущерба от диверсии.

Взрыв на складе боеприпасов в Джанкое произошел утром 16 августа. Минобороны России заявило, что он был вызван диверсией.