Во Львове местных жителей призвали запасаться дровами на зиму

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти закупают печки-буржуйки, поэтому призвал местных жителей готовиться к тяжёлой зиме.

В среду, 17 августа 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», ссылаясь на заявление главы Львова Андрея Садового, сообщило о том, что львовян призвали начать активную подготовку к тяжёлой зиме, ввиду ожидаемых проблем с отоплением и электричеством.

Садовой заявил, что администрация Львова закупает в большом количестве печки-буржуйки, видя их единственным вариантом спасения зимой, поэтому порекомендовал жителям города начать заготовку дров до наступления холодов, чтобы иметь возможность отапливать свои помещения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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