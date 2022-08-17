Великобритания заявила что Россия не может захватить контроль над Черным морем

Попытка России захватить больше украинской территории “подрывается” ее неспособностью осуществлять контроль над Черным морем, заявило Министерство обороны Великобритании (МО).

В последние месяцы Кремль потерпел многочисленные морские неудачи, в том числе потопление своего флагманского корабля "Москва", который украинские силы обстреляли противокорабельными ракетами 14 апреля.

“Надводные корабли Черноморского флота России все также продолжают занимать крайне оборонительную позицию, при этом патрулирование, осуществляется водами в пределах видимости крымского побережья”, - говорится в сообщении британского правительства во вторник утром.

Тем временем, по сообщениям, новые бои вспыхнули возле Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, которая находится на территории, контролируемой Россией. Обе стороны обвинили друг друга в том, что они ставят под угрозу безопасность региона, обстреливая районы, прилегающие к объекту.