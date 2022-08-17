Парламент Крыма ответил на новые заявления Киева об уничтожении Крымского моста

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал слова Киева об атаке на Крымский мост и усомнился в ее возможности.

Один из руководителей крымского парламента Владимир Бобков 17 августа заявил, что слова руководства Украины о планах по уничтожению Крымского моста являются фантастическим бредом.

По словам Бобкова, это является попыткой получить больше денег и вооружения у Запада.

Он отметил, что для Киева это важно на фоне отступлений.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал журналистам Guardian, что Крымский мост обязан быть уничтожен.

Бобков сказал, что такие заявления скорее направлены на психологическую повестку.

Парламентарий утверждает, что защите Крыма уделяется очень много внимания, а мост защищают системы ПВО.