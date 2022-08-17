В Минске загорелся деревянный Дом-музей 1-го съезда РСДРП

В Минске произошло возгорание деревянного Дома-музея 1-го съезда РСДРП, где недавно начался ремонт.

В среду, 17 августа 2022 года, Минское городское управление МЧС Беларуси сообщило о произошедшем в Доме-музее 1-го съезда Российской социал-демократической рабочей партии на проспекте Независимости в Минске.

Согласно заявлению МЧС, в результате пожара деревянное здание историко-культурной ценности Беларуси существенно не пострадало, причины возгорание устанавливаются компетентными органами.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 