Астероид размером больше Пизанской башни приблизится к Земле вплотную 18 августа
По данным Наса, астероид размером чуть больше Пизанской башни должен приблизиться к Земле в четверг.
Ожидается, что космический камень под названием 2022 PC приблизится к Земле на расстояние 6 300 000 км от планеты 18 августа, отметила Лаборатория реактивного движения Наса на своей панели мониторинга астероидов.
Чтобы представить это в перспективе, среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 239 000 миль, или около 384 633 км.
На приборной панели отображается список астероидов, приближающихся к Земле на расстоянии 4,6 миллиона миль от планеты.
Согласно приборной панели, космические объекты размером более 150 м (492 фута), которые могут приблизиться к Земле на такое расстояние, называются потенциально опасными объектами.
Опубликовано: Силивончик Алина
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