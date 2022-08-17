Президент Южной Кореи заявил, что не хочет кровавой смены власти в КНДР

Глава Республики Корея Юн Сок Ёль ответил на вопрос, может ли он гарантировать сохранение строя Северной Кореи.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 17 августа высказался по поводу возможной смены власти в Корейской Народно-Демократической Республике.

Он заявил, что руководство Южной Кореи не способно гарантировать существование нынешнего режима в КНДР.

По словам Юн Сок Ёля, правительство его государства не хочет резкого кровавого госпереворота.

Самое важное – это сохранение мира на Корейском полуострове, говорит президент.

Он добавил, что когда строй Северной Кореи изменится с дипломатической и финансовой помощью Сеула, то власти Южной Кореи будут это приветствовать.