Взрывы боеприпасов после диверсии в Крыму прекратились

Власти Джанкойского района сообщили о прекращении взрывов боеприпасов на севере Крыма.

В среду, 17 августа 2022 года, новостное агентство ТАСС, ссылаясь на слова руководителя администрации Джанкойского района Инны Федоренко, сообщило об окончании детонации боеприпасов в районе села Майское.

Отмечается, что в настоящее время точных данных о причинённом ущербе в результате украинской диверсии на крымском складе боеприпасов нет, известно о двух пострадавших, которым была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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