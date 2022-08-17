Взрывы боеприпасов после диверсии в Крыму прекратились

Власти Джанкойского района сообщили о прекращении взрывов боеприпасов на севере Крыма.

В среду, 17 августа 2022 года, новостное агентство ТАСС, ссылаясь на слова руководителя администрации Джанкойского района Инны Федоренко, сообщило об окончании детонации боеприпасов в районе села Майское.

Отмечается, что в настоящее время точных данных о причинённом ущербе в результате украинской диверсии на крымском складе боеприпасов нет, известно о двух пострадавших, которым была оказана вся необходимая медицинская помощь.