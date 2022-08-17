KP.RU: SHAMAN заявил, что загорать ему запретили врачи
Известный российский певец SHAMAN рассказал о том, почему не посещает пляжи Крыма, выступая в этой местности. Вокалист сообщил, что не загорает из-за запрета врачей.
Известный отечественный исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, объяснил, по какой причине не появляется на крымских пляжах, выступая с концертами на полуострове.
Против загара звезда российской сцены ничего не имеет, но медики настоятельно рекомендовали музыканту избегать принятия солнечных ванн из-за его светлой кожи.
Певца цитирует KP.RU: "Медики не рекомендуют, потому я предпочитаю ждать захода солнца и выходить под покровом ночи".
Знаменитость также добавил, что данная особенность отлично сочетается с его сценическим псевдонимом, добавляя артисту мистики.
Вскоре исполнитель снова прибудет в Крым для того, чтобы выступить с несколькими концертами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
NI: Китайские заводы закрываются из-за засухи на гидроэнергетике
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
КП: Долина сообщила, что снимается в откровенных фотосессиях в свои 66 лет
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации