KP.RU: SHAMAN заявил, что загорать ему запретили врачи

Известный российский певец SHAMAN рассказал о том, почему не посещает пляжи Крыма, выступая в этой местности. Вокалист сообщил, что не загорает из-за запрета врачей.

Известный отечественный исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, объяснил, по какой причине не появляется на крымских пляжах, выступая с концертами на полуострове.

Против загара звезда российской сцены ничего не имеет, но медики настоятельно рекомендовали музыканту избегать принятия солнечных ванн из-за его светлой кожи.

Певца цитирует KP.RU: "Медики не рекомендуют, потому я предпочитаю ждать захода солнца и выходить под покровом ночи".

Знаменитость также добавил, что данная особенность отлично сочетается с его сценическим псевдонимом, добавляя артисту мистики.

Вскоре исполнитель снова прибудет в Крым для того, чтобы выступить с несколькими концертами.