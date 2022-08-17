Тайвань обвиняет Китай в смерти высокопоставленного чиновника

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Тайваня был найден мертвым в субботу, когда самоуправляющаяся территория обвинила Китай в проведении “имитированной атаки” с военными кораблями и самолетами страны.

Это произошло тогда, когда китайские военные выполняои миссию в Тайваньском проливе.

Оу Ян Ли-син, заместитель главы департамента исследований и разработок Министерства обороны Тайваня, скончался от сердечного приступа в субботу в своем гостиничном номере, сообщают государственные СМИ.

В комнате не было никаких признаков "вторжения", а у его семьи в анамнезе были сердечные заболевания, сообщило официальное Центральное информационное агентство.

События развиваются по мере того, как Пекин продолжает свое военное наступление, выпустив несколько баллистических ракет в направлении Тайваня, четыре из которых пролетели прямо над столицей Тайбэем.