Тайвань обвиняет Китай в смерти высокопоставленного чиновника
Высокопоставленный чиновник министерства обороны Тайваня был найден мертвым в субботу, когда самоуправляющаяся территория обвинила Китай в проведении “имитированной атаки” с военными кораблями и самолетами страны.
Это произошло тогда, когда китайские военные выполняои миссию в Тайваньском проливе.
Оу Ян Ли-син, заместитель главы департамента исследований и разработок Министерства обороны Тайваня, скончался от сердечного приступа в субботу в своем гостиничном номере, сообщают государственные СМИ.
В комнате не было никаких признаков "вторжения", а у его семьи в анамнезе были сердечные заболевания, сообщило официальное Центральное информационное агентство.
События развиваются по мере того, как Пекин продолжает свое военное наступление, выпустив несколько баллистических ракет в направлении Тайваня, четыре из которых пролетели прямо над столицей Тайбэем.
Опубликовано: Силивончик Алина
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