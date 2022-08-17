Мэр Львова призвал жителей готовиться к холодной зиме и запастись дровами
Мэр Львова Андрей Садовой обратился к гражданам по поводу возможных форс-мажоров во время отопительного сезона.
Глава администрации Львова Андрей Садовой 17 августа записал видеообращение, в котором предупредил граждан об аномальных ситуациях во время отопительного сезона.
Он сказал, что этой зимой они очень вероятны. По его словам, в данный момент перед администрацией стоит задача подготовиться к тяжело представляемому положению.
Чиновник призвал граждан использовать дрова, чтобы спастись в тяжелое время.
Садовой добавил, что власти массово закупают печи- буржуйки, которые работают в любом случае.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
NI: Китайские заводы закрываются из-за засухи на гидроэнергетике
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
КП: Долина сообщила, что снимается в откровенных фотосессиях в свои 66 лет
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации