Мэр Львова призвал жителей готовиться к холодной зиме и запастись дровами

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к гражданам по поводу возможных форс-мажоров во время отопительного сезона.

Глава администрации Львова Андрей Садовой 17 августа записал видеообращение, в котором предупредил граждан об аномальных ситуациях во время отопительного сезона.

Он сказал, что этой зимой они очень вероятны. По его словам, в данный момент перед администрацией стоит задача подготовиться к тяжело представляемому положению.

Чиновник призвал граждан использовать дрова, чтобы спастись в тяжелое время.

Садовой добавил, что власти массово закупают печи- буржуйки, которые работают в любом случае.