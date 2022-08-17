Guardian: Лондон готовится к росту преступности из-за экономического кризиса

Мэр Лондона Садик Хан предупредил жителей столицы Великобритании о возможном увеличении уровня преступности.

В среду, 17 августа 2022 года, британская газета «Гардиан» сообщила о том, что мэрия Лондона опасается скачка количества совершаемых противоправных действий на улицах столицы Соединённого Королевства.

Глава Лондона Садик Хан обратил внимание на то, что кризис стоимости жизни может обнулить достигнутый в борьбе с преступностью прогресс, ввиду этого лондонский мэр призвал горожан сохранять бдительность из-за высокого риска грабежей, ножевых нападений и перестрелок.