Guardian: Лондон готовится к росту преступности из-за экономического кризиса
Мэр Лондона Садик Хан предупредил жителей столицы Великобритании о возможном увеличении уровня преступности.
В среду, 17 августа 2022 года, британская газета «Гардиан» сообщила о том, что мэрия Лондона опасается скачка количества совершаемых противоправных действий на улицах столицы Соединённого Королевства.
Глава Лондона Садик Хан обратил внимание на то, что кризис стоимости жизни может обнулить достигнутый в борьбе с преступностью прогресс, ввиду этого лондонский мэр призвал горожан сохранять бдительность из-за высокого риска грабежей, ножевых нападений и перестрелок.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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