КП-Крым: SHAMAN не считает себя патриотическим артистом
Молодой российский певец SHAMAN не желает, чтобы его называли исполнителем патриотических песен. Свою позицию музыкант пояснил "КП - Крым".
Отечественный исполнитель Ярослав Дронов (сценический псевдоним - SHAMAN), пояснил, по какой причине ему не по нраву, когда о нём говорят как о патриотическом артисте.
Молодой певец буквально за последние несколько месяцев стал известным благодаря своим песням "Я русский" и "Встанем".
С момента выпуска данных композиций за звездой сцены закрепился статус патриотического артиста, но самому исполнителю не нравится загонять себя в какие-либо рамки.
"КП - Крым" цитирует знаменитость: "Для меня, допустим, это не патриотические песни, а песни, которые из души. Это мое мироощущение. Для меня музыка - это единый организм".
SHAMAN привёл сравнение музыки с ребенком, которого любишь только целиком, а по частям невозможно.
Артист считает, что в каждом музыкальном жанре можно найти что-то стоящее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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