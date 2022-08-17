КП-Крым: SHAMAN не считает себя патриотическим артистом

Молодой российский певец SHAMAN не желает, чтобы его называли исполнителем патриотических песен. Свою позицию музыкант пояснил "КП - Крым".

Отечественный исполнитель Ярослав Дронов (сценический псевдоним - SHAMAN), пояснил, по какой причине ему не по нраву, когда о нём говорят как о патриотическом артисте.

Молодой певец буквально за последние несколько месяцев стал известным благодаря своим песням "Я русский" и "Встанем".

С момента выпуска данных композиций за звездой сцены закрепился статус патриотического артиста, но самому исполнителю не нравится загонять себя в какие-либо рамки.

"КП - Крым" цитирует знаменитость: "Для меня, допустим, это не патриотические песни, а песни, которые из души. Это мое мироощущение. Для меня музыка - это единый организм".

SHAMAN привёл сравнение музыки с ребенком, которого любишь только целиком, а по частям невозможно.

Артист считает, что в каждом музыкальном жанре можно найти что-то стоящее.