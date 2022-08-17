В Польше обвинили Германию в планах по «возвращению» бывших земель

Глава Нацбанка Польши Глапинский заявил о желании Германии «вернуть» бывшие владения и подчинить себе страны между ФРГ и РФ.

В среду, 17 августа 2022 года, польский журнал Gazeta Polska взял интервью у руководителя Национального банка Польши Адама Глапинского, который сделал громкое заявление о том, что немецкое правительство разрабатывает план по возвращению в состав Германии территорий, которые в настоящее время принадлежат польскому государству.

Помимо этого польский банкир убеждён, что ФРГ не остановится на достижении этой цели. Согласно мнению Глапинского, высшее немецкое руководство надеется взять под свой контроль все страны, которые находятся между Германией и Россией, в случае если экс-премьер министр Польши Дональд Туск займёт место в правительстве на грядущих парламентских выборах.