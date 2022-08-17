Лидер Южной Кореи: Сеул не будет стремиться к собственному ядерному сдерживанию

Президент Южной Кореи заявил, что они не планируют использовать свои средства ядерного сдерживания перед лицом северокорейских угроз, поскольку он призвал Север вернуться к диалогу, направленному на обмен шагов по денуклеаризации.

Комментарии Юна во время пресс-конференции прозвучали через несколько часов после того, как южнокорейские военные обнаружили, что Северная Корея выпустила две крылатые ракеты из района недалеко от своей столицы Пхеньяна в сторону своих западных вод, продолжив бурную серию испытаний оружия.

Напряженность может еще больше возрасти на следующей неделе, поскольку Соединенные Штаты и Южная Корея начинают свои крупнейшие за последние годы совместные военные учения по противодействию северокорейской угрозе. Север называет такие учения репетициями вторжения и часто реагирует на них ракетными испытаниями или другими провокациями.

Юн сказал журналистам, что Южная Корея не хочет политических изменений в Северной Корее, которые были бы осуществлены силой, и он призвал к дипломатии, направленной на установление устойчивого мира между соперниками на фоне напряженности в связи с ускоряющейся программой вооружений Севера.