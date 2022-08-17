Россиянин рассказал, почему после 11 лет жизни в Таиланде он вернулся на родину

Он признался, что сначала вечное лето и море его радовали, но потом безделье стало тяготить.

Историю россиянина Саши Ивонцына рассказала блогер Яна Рубина. Эмигрант не знал ни английского, ни тайского языка, но в итоге сумел обустроиться в азиатской стране и даже найти там себе работу.

Его "одиссея" началась в 2010-м. Александр развелся с женой, имел хорошую работу и квартиру.

По его словам, к 44-м годам он почувствовал профессиональное выгорание, усталость, неудовлетворение жизнью. И после короткого отдыха в Индии понял, что вылечить от депрессии его смогут море, солнце и фрукты.

Один из знакомых посоветовал перебраться в Таиланд - мол, и думать нечего. В этой стране тогда были лояльные визовые условия, и в 2010-м законно жить там было проще, чем в Индии или Индонезии.

Готовясь к переезду, Александр распродал свои вещи, включая автомобиль, постарался создать финансовую подушку, и оформил дарственную на квартиру на дочь. Ближе к выезду сделал нужные прививки, взял справку об отсутствии судимости (нужна, чтобы устроиться на работу).

Все визы, которые он делал в течение 11 лет, не давали права на работу. И, если бы его поймали, - визу аннулировали бы, а нарушителя депортировали из страны с запретом въезда на 99 лет.

"Такие правила действуют с 2012-го года. До этого видел людей, живших в Таиланде по 6-8 лет вообще без виз. При выезде из страны они платили официальный штраф пограничникам в аэропорту и свободно покидали страну", - рассказал мужчина.

Он рассказал, что в своем паспорте сначала поставил безвизовый штамп, который дает право пребывать в Таиланде 30 календарных дней - его ставят каждому россиянину, приезжающему в страну.

Потом, чтобы продлить действие визы, россиянин начал выезжать в Камбоджу и тут же возвращаться обратно, чтобы прожить следующие 30 дней - такая "операция" называется визаран.

Визараны в Камбоджу продавались везде: в палатке с турами можно было купить поездку в соседнюю страну за 4 тысячи российских рублей, и съедить туда и еще пообедать.

Чтобы сделать туристическую визу, позволявшую пробыть в Таиланде полгода, Александр съездил в посольство Таиланда в Лаосе. Поездка обошлась примерно в 10 тысяч российских рублей.

До 2012 года для этого был нужен лишь паспорт, заполненная анкета (ее давали в посольстве Таиланда), фото и чек об уплате пошлины (около 3 с половиной российских тысяч).

А затем - сделал ставку на студенческую визу. В Таиланде такую услугу рекламируют на каждом шагу - как визараны и турвизы. Стоила она тогда дороже первых двух вариантов — порядка 40 тысяч российских рублей, и действовала в течение года.

При этом учиться было необязательно, и до 50 лет мужчина делал студенческие визы, а после - оформил пенсионную. По его словам, сейчас студенческая виза стоит дороже - более 150 тысяч российских (в местном денежном эквиваленте).

Пенсионную визу выдают гражданину любой страны, которому исполнилось 50 лет. Причем делают ее без выезда из Таиланда, но при этом на счету нужно иметь не менее 150 тысяч российских ( в эквиваленте). Пошлина - чуть больше 4 российских рублей.

Россиянин признался, что после нескольких недель отдыха понял, что плавать в море и загорать под пальмой быстро надоедает. И он решил найти работу. Учитывая, что английский он не знал, тайский тоже, выбора особого не было.

Но в итоге сумел найти место в турфирме, и продавал экскурсии русскоязычным туристам на улице - за него поручился один из россиян, который давно жил в Таиланде и имел там бизнес.

Но в 2015-м случился кризис, поток туристов из России резко сократился. Спустя еще несколько лет - пришла пандемия, и жизнь на курорте замерла. Работы не стало, и Александр ездил на велосипеде, проводил время с девушкой, с которой познакомился в Таиланде.

Оба переболели коронавирусом. За сдачу тестов не платили (все погасила страховка), за обследование легких - тоже. В больнице им выдали пакеты с лекарством, приборы для сатурации и лекарства, и отправили лечиться домой как больных средней тяжести (температура была плюс 39 градусов).

Каждое утро и вечер они отсылали в специальный чат фото с показаниями температуры и сатурации. Через 10 дней сдали повторные тесты, и они были отрицательными.

К концу локдауна Александр с новой знакомой решили вернуться в Россию. Работы не было, плюс у девушки заболели родители. Они распродали все имущество и купили билеты.

Первое, что впечатлило в России, - отсутствие на улицах стай бездомных собак, множество предложений о микрозаймах и много вежливых молодых людей с татуировками в сервисных центрах.

Работы прежнего уровня в России найти не удалось, потому Александр купил Ладу Гранту и пошел работать в «Яндекс-такси» в Краснодаре. По его словам, средний доход получается меньше, чем в период его работы в Таиланде.

Однако возвращаться назад он больше не планирует, потому что сейчас пребывание в этой стране финансово невыгодно. В планах - покупка жилья в ипотеку в Крансодаре.